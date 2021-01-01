Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Inspiron 15 3505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
- Видеокарта показывает в среднем на 599-817% больше FPS в играх
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- На 368% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 1982 баллов
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|1.96 кг
|Ширина
|355.2 мм
|249 мм
|Высота
|247.5 мм
|363.9 мм
|Толщина
|16.8-18.9 мм
|18-19.8 мм
|Площадь
|879 см2
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~74.1%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|-48.2 мм
|Цвета
|Синий
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.3 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 3
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 16 Plus 7610 +104%
1384
678
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 16 Plus 7610 +217%
6139
1936
Cinebench R23 (одноядерный)
Inspiron 16 Plus 7610 +106%
1692
823
Cinebench R23 (многоядерный)
Inspiron 16 Plus 7610 +368%
9271
1982
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|192
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|10.4 x 6.4 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1