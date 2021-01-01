Inspiron 16 Plus 7610 или Inspiron 15 3510 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1920 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 86 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics 600 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Видеокарта показывает в среднем на 2357-3215% больше FPS в играх

На 1093% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 777 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.85 и 2.01 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.85 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 879 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.5% Боковые рамки 5.3 мм 6.6 мм Цвета Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 3072 x 1920 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 400:1 Цветовой охват sRGB 99.4% - Охват Adobe RGB 75.8% - Охват DCI-P3 74.1% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 +36% 300 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.3 В 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics 600 TGP 65 Вт 5 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1237 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 +4286% 6.14 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.3 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.