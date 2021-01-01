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Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Inspiron 15 7506

66 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
53 из 100
Dell Inspiron 15 7506
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Dell Inspiron 15 7506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Inspiron 15 7506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3715 vs 1881 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (86 и 53 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.9 и 2.01 кг)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
Inspiron 15 7506

Корпус

Вес 2.01 кг 1.9 кг
Ширина 355.2 мм 356.2 мм
Высота 247.5 мм 238.4 мм
Толщина 16.8-18.9 мм 16.4-17.9 мм
Площадь 879 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79%
Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм
Цвета Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 97%
Охват Adobe RGB - 62.9%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7610 +11%
300 нит
Inspiron 15 7506
270 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.3 В 15.2 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 294 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1650 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR4
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610 +71%
4.329 терафлопс
Inspiron 15 7506
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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