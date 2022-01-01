Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1920 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 7946 баллов

Имеет на 59% более четкий дисплей – 226 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 16 5625 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.87 и 2.01 кг)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.87 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 879 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм Цвета Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 3072 x 1920 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 75.8% - Охват DCI-P3 74.1% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 300 нит Inspiron 16 5625 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 13.2 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX550 2GB TGP 65 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1320 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 +127% 6.14 терафлопс Inspiron 16 5625 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.