Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 2560 x 1664 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 52.6 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12723 vs 7994 баллов

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12723 vs 7994 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.24 и 2.05 кг)

Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.24 и 2.05 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (654 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.05 кг 1.24 кг Размеры 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 899 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~82% Боковые рамки 6 мм 5.6 мм Цвета Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 49.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 35 мс 29 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7620 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 52.6 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 501 грамм 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7620 +105% 6.14 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 87.8 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.