Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14112 vs 8306 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14112 vs 8306 баллов Комплектуется на 27.8 Вт*ч большей батареей (86 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 27.8 Вт*ч большей батареей (86 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.4 и 2.06 кг)

Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.4 и 2.06 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.4 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 899 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.4% Боковые рамки 6.1 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7630 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 67 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 500 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 65 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7630 +105% 6.14 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.