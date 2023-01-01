Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч) Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.15 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 899 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~86.2% Боковые рамки 6.1 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность 1000:1 504000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика 35 мс 63 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7630 300 нит MacBook Pro 16 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 500 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 65 Вт 35 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7630 6.14 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +11% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.