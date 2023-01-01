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Dell Inspiron 16 Plus 7630 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7630
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Dell Inspiron 16 Plus 7630
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7630
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2.06 кг 2.15 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 899 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~86.2%
Боковые рамки 6.1 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности - Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 504000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.5%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 35 мс 63 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7630
300 нит
MacBook Pro 16 (2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 140 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 500 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 35 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1237 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 64 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7630
6.14 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023) +11%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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