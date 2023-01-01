Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 Plus 7630 или Vivobook S 15 OLED (K5504) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 Plus 7630 против Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7630
VS
54 из 100
Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
Dell Inspiron 16 Plus 7630
Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7630 и Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч)
Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.7 и 2.06 кг)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (824 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7630
vs
Vivobook S 15 OLED (K5504)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.7 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм 359.3 x 229.4 x 17.9 мм
Площадь 899 см2 824 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~81.4%
Боковые рамки 6.1 мм 7 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 500 граммов 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7630 +335%
6.14 терафлопс
Vivobook S 15 OLED (K5504)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 16 Plus 7630 или Inspiron 14 7430
2. Inspiron 16 Plus 7630 или ENVY 16 (2022)
3. Inspiron 16 Plus 7630 или G15 5530 (2023)
4. Inspiron 16 Plus 7630 или MacBook Pro 13 (M2, 2022)
5. Inspiron 16 Plus 7630 или XPS 15 9530 (2023)
6. Vivobook S 15 OLED (K5504) или Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
7. Vivobook S 15 OLED (K5504) или MacBook Pro 16 (2023)
8. Vivobook S 15 OLED (K5504) или XPS 15 9530 (2023)
9. Vivobook S 15 OLED (K5504) или MacBook Pro 14 (2023)
10. Vivobook S 15 OLED (K5504) или Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) и Dell Inspiron 16 Plus 7630 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры