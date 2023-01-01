Dell Inspiron 16 Plus 7630 против Inspiron 15 3530
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7630
- На 249% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14112 vs 4042 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.66 и 2.06 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.06 кг
|1.66 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 17.11-19.95 мм
|358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
|Площадь
|899 см2
|842 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.7%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 Plus 7630
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Inspiron 15 3530
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|1000:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|20 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|500 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|5 (1P + 4E)
|Потоков
|16
|6
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1702
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 16 Plus 7630 +132%
11044
4770
Cinebench R23 (одноядерный)
1775
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
Inspiron 16 Plus 7630 +249%
14112
4042
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|25 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204, Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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