Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce MX350 - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 Легче – весит на 360 граммов меньше (2.24 и 2.6 кг)

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5189 vs 2636 баллов

Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (68 и 50.2 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.24 кг 2.6 кг Размеры 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 1012 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~77.5% Боковые рамки 6.8 мм 10.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 892:1 Цветовой охват sRGB 100% 59% Охват Adobe RGB - 38% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Inspiron 17 7706 300 нит Aspire 5 (A517-52) 300 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 50.2 Вт*ч Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 307 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX350 GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 1354 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1468 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 640 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 17 7706 1.879 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.