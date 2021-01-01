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Dell Inspiron 17 7706 против G7 17 7700

Dell Inspiron 17 7706
VS
Dell G7 17 7700
Dell Inspiron 17 7706
Dell G7 17 7700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 17 7706 и G7 17 7700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (2.24 и 2.85 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (1012 и 1155 см2)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (97 и 68 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 17 7706
vs
G7 17 7700

Корпус

Вес 2.24 кг 2.85 кг
Ширина 379.8 мм 398.2 мм
Высота 266.4 мм 290 мм
Толщина 15.2-19.3 мм 19.3-20.7 мм
Площадь 1012 см2 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~71.4%
Боковые рамки 6.8 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 95%
Охват Adobe RGB - 73%
Охват DCI-P3 - 73%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Inspiron 17 7706
300 нит
G7 17 7700
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 130 / 240 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 17 7706
3630
G7 17 7700 +54%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Inspiron 17 7706
2000
G7 17 7700 +37%
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 1354 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1590 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1536
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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