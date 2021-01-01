Inspiron 17 7706 или Inspiron 15 3510 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 68 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 Видеокарта показывает в среднем на 683-932% больше FPS в играх

На 568% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5189 vs 777 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.85 и 2.24 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (844 и 1012 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.24 кг 1.85 кг Размеры 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 1012 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.5% Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Inspiron 17 7706 +36% 300 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 Intel UHD Graphics 600 TGP - 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 1354 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 750 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 640 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 17 7706 +1242% 1.879 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены - Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.