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Dell Inspiron 17 7706 против Inspiron 15 3511

56 из 100
Dell Inspiron 17 7706
VS
40 из 100
Dell Inspiron 15 3511
Dell Inspiron 17 7706
Dell Inspiron 15 3511
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 68 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 17 7706 и Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 78% более четкий дисплей – 178 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.73 и 2.24 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (844 и 1012 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 17 7706
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 2.24 кг 1.73 кг
Ширина 379.8 мм 358.5 мм
Высота 266.4 мм 235.5 мм
Толщина 15.2-19.3 мм 17.5-18.9 мм
Площадь 1012 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~79.5%
Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Inspiron 17 7706 +36%
300 нит
Inspiron 15 3511
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 17 7706 +124%
1.879 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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