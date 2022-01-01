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Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) против Inspiron 15 5510

50 из 100
Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1)
VS
46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1)
Dell Inspiron 15 5510
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Экран 2560 x 1600
Батарея 68 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) и Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1)
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.82 и 2.24 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (815 и 1012 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 17 7706 (2-in-1)
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 2.24 кг 1.82 кг
Размеры 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм 356 x 228.9 x 17.99 мм
Площадь 1012 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~82.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 1354 МГц -
Boost частота GPU 1468 МГц -
FLOPS 1.879 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 32 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Inspiron 17 7706 (2-in-1)
1.879 терафлопс
Inspiron 15 5510 +50%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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