Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) против Inspiron 15 5510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1)
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
- Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.82 и 2.24 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (815 и 1012 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.24 кг
|1.82 кг
|Размеры
|379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм
|356 x 228.9 x 17.99 мм
|Площадь
|1012 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 90 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
1139
Geekbench 5 (многоядерный)
4336
3761
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|-
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
1.879 терафлопс
Inspiron 15 5510 +50%
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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