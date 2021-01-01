Dell Inspiron 17 7706 против Inspiron 16 Plus 7610
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
- Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
- Легче – весит на 230 граммов меньше (2.01 и 2.24 кг)
- На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5189 баллов
- Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (86 и 68 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 27% более четкий дисплей – 226 против 178 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (879 и 1012 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.24 кг
|2.01 кг
|Ширина
|379.8 мм
|355.2 мм
|Высота
|266.4 мм
|247.5 мм
|Толщина
|15.2-19.3 мм
|16.8-18.9 мм
|Площадь
|1012 см2
|879 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~84.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|3
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.3 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1360
1384
Geekbench 5 (многоядерный)
4494
6139
Cinebench R23 (одноядерный)
1379
1692
Cinebench R23 (многоядерный)
5189
9271
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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