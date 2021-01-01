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Dell Latitude 3190 2-in-1 против Inspiron 14 5406 (2-in-1)

32 из 100
Dell Latitude 3190 2-in-1
VS
43 из 100
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Dell Latitude 3190 2-in-1
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1366 x 768
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3190 2-in-1 и Inspiron 14 5406 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3190 2-in-1
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.45 и 1.72 кг)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (632 и 723 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 139% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2455 vs 1027 баллов
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 220 vs 200 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3190 2-in-1
vs
Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.45 кг 1.72 кг
Размеры 303.8 x 207.9 x 21.25 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм
Площадь 632 см2 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~58.8% ~74.7%
Боковые рамки 23.5 мм 7.2 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB - 50%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость
Latitude 3190 2-in-1
200 нит
Inspiron 14 5406 (2-in-1) +10%
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 4 4
L3-кэш - 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Latitude 3190 2-in-1
0.14 терафлопс
Inspiron 14 5406 (2-in-1) +500%
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены - Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3246 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.0 x 5.5 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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