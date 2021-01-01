Dell Latitude 3190 2-in-1 против Inspiron 14 5406 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 3190 2-in-1
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.45 и 1.72 кг)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (632 и 723 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
- Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- На 139% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2455 vs 1027 баллов
- Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 220 vs 200 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|1.72 кг
|Размеры
|303.8 x 207.9 x 21.25 мм
|324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм
|Площадь
|632 см2
|723 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~58.8%
|~74.7%
|Боковые рамки
|23.5 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|50%
|Время отклика
|-
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|-
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1246
Geekbench 5 (многоядерный)
1452
2542
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Cinebench R23 (многоядерный)
1027
2455
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Нет
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3246
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v4.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|10.0 x 5.5 см
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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