Dell Latitude 3320 против Acer Predator Triton 300 SE
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 3320
- Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.16 и 1.7 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (624 и 736 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
- На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5758 vs 2434 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.16 кг
|1.7 кг
|Размеры
|305.9 x 204 x 15.6 мм
|323 x 228 x 17.9 мм
|Площадь
|624 см2
|736 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~73.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|62.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|52%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|76%
|Охват DCI-P3
|-
|77%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1231
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
2469
4831
Cinebench R23 (одноядерный)
1349
1508
Cinebench R23 (многоядерный)
2434
Predator Triton 300 SE +137%
5758
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|0 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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