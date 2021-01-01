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Dell Latitude 3320 против Acer Predator Triton 300 SE

53 из 100
Dell Latitude 3320
VS
65 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
Dell Latitude 3320
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3320 и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3320
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.16 и 1.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (624 и 736 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
  • На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5758 vs 2434 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3320
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.16 кг 1.7 кг
Размеры 305.9 x 204 x 15.6 мм 323 x 228 x 17.9 мм
Площадь 624 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~73.3%
Боковые рамки 5.8 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 52% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Latitude 3320
250 нит
Predator Triton 300 SE +32%
330 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Latitude 3320
0.84 терафлопс
Predator Triton 300 SE +481%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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