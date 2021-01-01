Latitude 3320 или Predator Triton 300 SE – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 0 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3320 Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.16 и 1.7 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (624 и 736 см2) Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх

На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5758 vs 2434 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 32% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.7 кг Размеры 305.9 x 204 x 15.6 мм 323 x 228 x 17.9 мм Площадь 624 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~73.3% Боковые рамки 5.8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 - Цветовой охват sRGB 52% 100% Охват Adobe RGB - 76% Охват DCI-P3 - 77% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Latitude 3320 250 нит Predator Triton 300 SE +32% 330 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 0 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 384 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Latitude 3320 0.84 терафлопс Predator Triton 300 SE +481% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.