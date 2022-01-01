Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3320 Легче – весит на 240 граммов меньше (1.16 и 1.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (624 и 690 см2) Причины выбрать ASUS VivoBook S14 M433 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6689 vs 2434 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.4 кг Размеры 305.9 x 204 x 15.6 мм 324 x 213 x 15.9 мм Площадь 624 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~78.3% Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 - Цветовой охват sRGB 52% 100% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Latitude 3320 250 нит VivoBook S14 M433 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц Ядер 2 6 Потоков 4 12 L3-кэш 6 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 3320 +13% 1193 VivoBook S14 M433 1053 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 3320 2483 VivoBook S14 M433 +90% 4727 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 3320 +21% 1349 VivoBook S14 M433 1113 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 3320 2434 VivoBook S14 M433 +175% 6689

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 7 Производительность GPU Latitude 3320 0.84 терафлопс VivoBook S14 M433 +32% 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.