Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 5 3450U AMD Ryzen 5 3500U AMD Ryzen 7 3700U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3420 Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.52 и 1.96 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (737 и 906 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505 Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.52 кг 1.96 кг Размеры 326 x 226 x 17.6 мм 249 x 363.9 x 18-19.8 мм Площадь 737 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~74.1% Боковые рамки 8.1 мм -48.2 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 34.5 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 300:1 940:1 Цветовой охват sRGB - 60.4% Охват Adobe RGB - 41.7% Охват DCI-P3 - 40.3% Время отклика 25 мс 32 мс Максимальная яркость Latitude 3420 220 нит Inspiron 15 3505 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 3 3250U AMD Ryzen 5 3450U AMD Ryzen 5 3500U AMD Ryzen 7 3700U Базовая частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost - 3.5 ГГц Ядер 2 2 Потоков 2 4 L3-кэш 4 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 3 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 3420 599 Inspiron 15 3505 +21% 726 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 3420 1110 Inspiron 15 3505 +41% 1570 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 3420 н/д Inspiron 15 3505 823 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 3420 н/д Inspiron 15 3505 1982

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon Vega 3 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 192 Блоки текстурирования (TMUs) 56 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU Latitude 3420 +423% 2.822 терафлопс Inspiron 15 3505 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см 10.4 x 6.4 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.