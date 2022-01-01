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Dell Latitude 3420 против Inspiron 15 3505

40 из 100
Dell Latitude 3420
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3505
Dell Latitude 3420
Dell Inspiron 15 3505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3420 и Inspiron 15 3505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3420
  • Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.52 и 1.96 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (737 и 906 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3420
vs
Inspiron 15 3505

Корпус

Вес 1.52 кг 1.96 кг
Размеры 326 x 226 x 17.6 мм 249 x 363.9 x 18-19.8 мм
Площадь 737 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~74.1%
Боковые рамки 8.1 мм -48.2 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 34.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 940:1
Цветовой охват sRGB - 60.4%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.3%
Время отклика 25 мс 32 мс
Максимальная яркость
Latitude 3420
220 нит
Inspiron 15 3505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.5 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 3
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 192
Блоки текстурирования (TMUs) 56 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
Latitude 3420 +423%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 10.4 x 6.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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