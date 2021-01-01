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Dell Latitude 3420 против Inspiron 15 3511

43 из 100
Dell Latitude 3420
VS
40 из 100
Dell Inspiron 15 3511
Dell Latitude 3420
Dell Inspiron 15 3511
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3420 и Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3420
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.52 и 1.73 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (737 и 844 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3420
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 1.52 кг 1.73 кг
Размеры 326 x 226 x 17.6 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 737 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~79.5%
Боковые рамки 8.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 400:1
Время отклика 25 мс 25 мс
Максимальная яркость
Latitude 3420
220 нит
Inspiron 15 3511
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Latitude 3420
0.84 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI - 1x HDMI 1.4
DisplayPort - Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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