Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3420 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.52 и 1.82 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (737 и 815 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.52 кг 1.82 кг Размеры 326 x 226 x 17.6 мм 356 x 228.9 x 17.99 мм Площадь 737 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~82.4% Боковые рамки 8.1 мм 5.3 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 300:1 600:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 3420 220 нит Inspiron 15 5510 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Базовая частота 1.8 ГГц 0.9-2.0 ГГц Частота в режиме Boost - 3.7 ГГц Ядер 2 4 Потоков 2 8 L3-кэш 4 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics Xe G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 3420 599 Inspiron 15 5510 +90% 1139 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 3420 1110 Inspiron 15 5510 +239% 3761

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Latitude 3420 2.822 терафлопс Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.