Dell Latitude 3440 против Acer Swift Go 14 SFG14-41
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 3440
- Видеокарта показывает в среднем на 79-108% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift Go 14 SFG14-41
- Легче – весит на 290 граммов меньше (1.25 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.25 кг
|Размеры
|322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм
|321.7 x 211.7 x 15.9 мм
|Площадь
|707 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.4%
|~83.5%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|40.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Swift Go 14 SFG14-41
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Latitude 3440
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|300:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|327 / 342 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|5 (1P + 4E)
|6
|Потоков
|5
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
414
Swift Go 14 SFG14-41 +241%
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
1212
Swift Go 14 SFG14-41 +408%
6163
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
8125
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|~85.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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