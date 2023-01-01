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Dell Latitude 3440 против Apple MacBook Pro 14 (2023)

40 из 100
Dell Latitude 3440
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Dell Latitude 3440
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Экран
3024 x 1964
Батарея
70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3440 и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3440
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 127% более четкий дисплей – 254 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3440
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.6 кг
Размеры 322.2 x 219.4 x 16.8-18.6 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 707 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.4% ~84.6%
Боковые рамки 6.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы TN LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 300:1 1000000:1
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Latitude 3440
220 нит
MacBook Pro 14 (2023) +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 / 272 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E) 12 (8P + 4E)
Потоков 5 12
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1065 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1398 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 32 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76
Производительность GPU
Latitude 3440
2.703 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +152%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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