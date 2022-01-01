Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 3520 или Inspiron 15 5502 – что лучше выбрать?

Dell Latitude 3520 против Inspiron 15 5502

39 из 100
Dell Latitude 3520
VS
47 из 100
Dell Inspiron 15 5502
Dell Latitude 3520
Dell Inspiron 15 5502
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3520 и Inspiron 15 5502 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3520
  • Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.65 и 1.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3520
vs
Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.79 кг 1.65 кг
Размеры 361 x 240.9 x 18 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
Площадь 870 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~80.4%
Боковые рамки 7.8 мм 5.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 600:1
Цветовой охват sRGB - 58%
Охват Adobe RGB - 37.1%
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 3520
220 нит
Inspiron 15 5502 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 301 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 25 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 1531 МГц
Boost частота GPU - 1594 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
Latitude 3520 +131%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 5502
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5520 или Latitude 3520
2. HP ProBook 450 G8 или Dell Latitude 3520
3. Dell Latitude 3320 или Latitude 3520
4. Dell Inspiron 15 3510 или Latitude 3520
5. Dell Latitude 5420 или Latitude 3520
6. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Dell Inspiron 15 5502
7. Dell Inspiron 15 3501 или Inspiron 15 5502
8. Dell G5 15 5500 или Inspiron 15 5502
9. Dell Inspiron 15 5505 или Inspiron 15 5502
10. Dell Inspiron 17 7706 (2-in-1) или Inspiron 15 5502

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5502 и Latitude 3520 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры