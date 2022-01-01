Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce MX450 2GB - GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3520 Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502 Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.65 и 1.79 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.65 кг Размеры 361 x 240.9 x 18 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм Площадь 870 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~80.4% Боковые рамки 7.8 мм 5.4 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 600:1 Цветовой охват sRGB - 58% Охват Adobe RGB - 37.1% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 3520 220 нит Inspiron 15 5502 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства - 301 грамм

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.8 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц Ядер 2 2 Потоков 2 4 L3-кэш 4 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 3520 632 Inspiron 15 5502 +98% 1254 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 3520 1164 Inspiron 15 5502 +120% 2556 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 3520 н/д Inspiron 15 5502 1358 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 3520 н/д Inspiron 15 5502 2543

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB TGP - 25 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 1531 МГц Boost частота GPU - 1594 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.22 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Latitude 3520 +131% 2.822 терафлопс Inspiron 15 5502 1.22 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.