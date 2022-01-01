Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 53 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3520 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.79 и 1.9 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 23% выше максимальная яркость экрана – 270 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.9 кг Размеры 361 x 240.9 x 18 мм 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм Площадь 870 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~79% Боковые рамки 7.8 мм 5.4 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 500:1 600:1 Цветовой охват sRGB - 97% Охват Adobe RGB - 62.9% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 3520 220 нит Inspiron 15 7506 (2-in-1) +23% 270 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 53 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение 11.25 В 15.2 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 294 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1650 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 896 768 Блоки текстурирования (TMUs) 56 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Latitude 3520 +11% 2.822 терафлопс Inspiron 15 7506 (2-in-1) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.