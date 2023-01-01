Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 3540 или Alienware m16 – что лучше выбрать?

Dell Latitude 3540 против Alienware m16

40 из 100
Dell Latitude 3540
VS
67 из 100
Dell Alienware m16
Dell Latitude 3540
Dell Alienware m16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
86 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 3540 и Alienware m16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 3540
  • Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.81 и 3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (861 и 1069 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 3540
vs
Alienware m16

Корпус

Вес 1.81 кг 3 кг
Размеры 359 x 239.7 x 18.1-20.4 мм 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
Площадь 861 см2 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~69.4%
Боковые рамки 6.8 мм 12.1 мм
Цвета Серый Серый
Материал Top: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров - 4
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 25 мс 3 мс
Максимальная яркость
Latitude 3540
220 нит
Alienware m16 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 60 / 65 Вт 300 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.9 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 5 20
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 3540
439
Alienware m16 +357%
2007
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 3540
1276
Alienware m16 +1117%
15535
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 4 нм
Частота GPU 1065 МГц -
Boost частота GPU 1320 МГц -
FLOPS 2.703 терафлопс 8.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 96 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 32 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Latitude 3540
2.703 терафлопс
Alienware m16 +226%
8.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 4
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 70 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.2 x 6.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Latitude 3540 и Latitude 5430
2. Latitude 3540 и Latitude 5540
3. Latitude 3540 и ProBook 450 G9
4. Latitude 3540 и Latitude 3440
5. Latitude 3540 и Inspiron 14 5430
6. Latitude 3540 и Galaxy Book 3 Pro (16")
7. Alienware m16 и Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Alienware m16 и Alienware m15 R7
9. Alienware m16 и Alienware X16
10. Alienware m16 и ROG Zephyrus M16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m16 и Latitude 3540 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры