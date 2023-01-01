Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея - 42 Вт*ч 54 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 7305 Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика GeForce MX550 2GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 3540 Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.81 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.81 и 3 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (861 и 1069 см2) Причины выбрать Dell Alienware m16 Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI) На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 3 кг Размеры 359 x 239.7 x 18.1-20.4 мм 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм Площадь 861 см2 1069 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~69.4% Боковые рамки 6.8 мм 12.1 мм Цвета Серый Серый Материал Top: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров - 4 Уровень шума - 57 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 480 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 400:1 1000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 25 мс 3 мс Максимальная яркость Latitude 3540 220 нит Alienware m16 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 54 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 60 / 65 Вт 300 / 330 Вт

Процессор Модель CPU Intel Celeron 7305 Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Базовая частота 1.1 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost - 4.9 ГГц Ядер 5 (1P + 4E) 14 (6P + 8E) Потоков 5 20 L3-кэш 8 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (16EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 3540 439 Alienware m16 +357% 2007 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 3540 1276 Alienware m16 +1117% 15535 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 3540 н/д Alienware m16 2060 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 3540 н/д Alienware m16 23085 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP - 115 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 4 нм Частота GPU 1065 МГц - Boost частота GPU 1320 МГц - FLOPS 2.703 терафлопс 8.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 32 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Latitude 3540 2.703 терафлопс Alienware m16 +226% 8.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 70 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.2 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.