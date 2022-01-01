Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 42 Вт*ч 63 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.32 и 1.6 кг)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (634 и 713 см2) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх

На 116% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 4911 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.32 кг 1.6 кг Размеры 305.7 x 207.5 x 16.9 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 634 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~75.8% Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика 35 мс 31 мс Максимальная яркость Latitude 5320 (2-in-1) +25% 400 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 63 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 / 90 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1590 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 24 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU Latitude 5320 (2-in-1) 0.84 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +481% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.