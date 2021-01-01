Dell Latitude 5320 (2-in-1) против G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.32 и 2.26 кг)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (634 и 956 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.32 кг
|2.26 кг
|Ширина
|305.7 мм
|357.2 мм
|Высота
|207.5 мм
|267.7 мм
|Толщина
|16.9 мм
|20.05 мм
|Площадь
|634 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.9%
|~70.2%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|4900 об/мин
|Уровень шума
|-
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|13.2 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 / 90 Вт
|130 / 240 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Частота памяти
|-
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1