Dell Latitude 5320 (2-in-1) против Inspiron 15 5505
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1)
- Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.32 и 1.83 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Сенсорный экран
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (634 и 835 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.32 кг
|1.83 кг
|Ширина
|305.7 мм
|356.1 мм
|Высота
|207.5 мм
|234.5 мм
|Толщина
|16.9 мм
|14.1-17.9 мм
|Площадь
|634 см2
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.9%
|~80.4%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|15.2 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 / 90 Вт
|45 / 65 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|6
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
3395
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
1981
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|System Shared
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|32 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
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