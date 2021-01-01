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Dell Latitude 5320 (2-in-1) против Inspiron 15 7506

Dell Latitude 5320 (2-in-1)
VS
Dell Inspiron 15 7506
Dell Latitude 5320 (2-in-1)
Dell Inspiron 15 7506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5320 (2-in-1) и Inspiron 15 7506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5320 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.32 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (634 и 849 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5320 (2-in-1)
vs
Inspiron 15 7506

Корпус

Вес 1.32 кг 1.9 кг
Ширина 305.7 мм 356.2 мм
Высота 207.5 мм 238.4 мм
Толщина 16.9 мм 16.4-17.9 мм
Площадь 634 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~79%
Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 97%
Охват Adobe RGB - 62.9%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 5320 (2-in-1) +11%
300 нит
Inspiron 15 7506
270 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 294 грамма

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти - 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 384 768
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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