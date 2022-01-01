Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3024 x 1964 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5330 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.2 и 1.6 кг)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (634 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 145-198% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.2 кг 1.6 кг Размеры 305.7 x 207.5 x 16.92 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 634 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.9% ~84.6% Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3024 x 1964 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Latitude 5330 250 нит MacBook Pro 14 (2021) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 45 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Latitude 5330 1.43 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +264% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.