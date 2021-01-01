Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 5420 или VivoBook S15 S533 – что лучше выбрать?

Dell Latitude 5420 против ASUS VivoBook S15 S533

Dell Latitude 5420
VS
ASUS VivoBook S15 S533
Dell Latitude 5420
ASUS VivoBook S15 S533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5420 и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5420
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (681 и 841 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5420
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 1.4 кг 1.8 кг
Ширина 321.4 мм 359.8 мм
Высота 212 мм 233.8 мм
Толщина 19.3 мм 16.1 мм
Площадь 681 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.8%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 563:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 37%
Время отклика 25 мс 33 мс
Максимальная яркость
Latitude 5420
220 нит
VivoBook S15 S533 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 или Latitude 5420
2. Book 13 (2020) или Latitude 5420
3. Blade Stealth 13 (2020) или Latitude 5420
4. Inspiron 14 5402 или Latitude 5420
5. Inspiron 15 5505 или Latitude 5420
6. TUF Gaming A15 FA506 или VivoBook S15 S533
7. VivoBook S15 M533 или VivoBook S15 S533
8. G5 15 5500 или VivoBook S15 S533
9. G7 15 7500 или VivoBook S15 S533
10. VivoBook 15 M513 или VivoBook S15 S533

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 S533 и Dell Latitude 5420 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях