Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 5420 или Inspiron 13 7306 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Dell Latitude 5420 против Inspiron 13 7306 (2-in-1)

40 из 100
Dell Latitude 5420
VS
49 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Dell Latitude 5420
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5420 и Inspiron 13 7306 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5420
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.23 и 1.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (630 и 681 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5420
vs
Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.23 кг
Размеры 321.4 x 212 x 19.3 мм 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм
Площадь 681 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~77.4%
Боковые рамки 5.8 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 300:1 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 5420
220 нит
Inspiron 13 7306 (2-in-1) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
Latitude 5420
0.84 терафлопс
Inspiron 13 7306 (2-in-1) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5420 vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Dell Latitude 5420 vs XPS 13 9310
3. Dell Latitude 5420 vs Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
4. Dell Latitude 5420 vs HP ProBook 450 G8
5. Dell Latitude 5420 vs Latitude 3420
6. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) vs XPS 15 9520 (2022)
8. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) vs Microsoft Surface Laptop Studio
9. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) vs XPS 13 9310 (2-in-1)
10. Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) vs Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) и Latitude 5420 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры