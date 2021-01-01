Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 5421 или Inspiron 15 5515 – что лучше выбрать?

Dell Latitude 5421 против Inspiron 15 5515

54 из 100
Dell Latitude 5421
VS
48 из 100
Dell Inspiron 15 5515
Dell Latitude 5421
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 64 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5421 и Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5421
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.49 и 1.64 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9442 vs 7226 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (681 и 815 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5421
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 1.49 кг 1.64 кг
Размеры 321.3 x 212 x 20.9 мм 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
Площадь 681 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 300:1 600:1
Цветовой охват sRGB - 55.7%
Охват Adobe RGB - 38.4%
Охват DCI-P3 - 39.5%
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 5421
220 нит
Inspiron 15 5515 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Latitude 5421 +155%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5421 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Dell Latitude 5421 против Latitude 5420
3. Dell Inspiron 15 5515 против Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. Dell Inspiron 15 5515 против Inspiron 14 5415
5. Dell Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 3505
6. Dell Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 7506

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5515 и Latitude 5421 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры