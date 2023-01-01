Dell Latitude 5430 против Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5430
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.36 и 2.04 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (681 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6907 vs 5725 баллов
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Имеет на 102% более четкий дисплей – 226 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.36 кг
|2.04 кг
|Размеры
|321.4 x 212 x 19.3 мм
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|Площадь
|681 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~84.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|50 дБ
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|500:1
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.4%
|Время отклика
|25 мс
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|60 / 65 / 90 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|348 / 380 / 430 граммов
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|10 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 5430 +44%
1567
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5430 +15%
6072
Cinebench R23 (одноядерный)
Latitude 5430 +40%
1578
Cinebench R23 (многоядерный)
5725
6907
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|1280
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|85 дБ
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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