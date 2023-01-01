Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3072 x 1920 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика Intel UHD Graphics (64 EU) - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.36 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.36 и 2.04 кг) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (681 и 880 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6907 vs 5725 баллов

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6907 vs 5725 баллов На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит Имеет на 102% более четкий дисплей – 226 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.36 кг 2.04 кг Размеры 321.4 x 212 x 19.3 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 681 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~84.3% Боковые рамки 5.8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума 50 дБ 46.1 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 500:1 1331:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика 25 мс 43 мс Максимальная яркость Latitude 5430 220 нит MacBook Pro 16 (2019) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 96 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 348 / 380 / 430 граммов 359 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 45 Вт 50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1250 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 32 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Latitude 5430 1.43 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +124% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.