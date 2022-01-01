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Dell Latitude 5431 против Latitude 5330

45 из 100
Dell Latitude 5431
VS
47 из 100
Dell Latitude 5330
Dell Latitude 5431
Dell Latitude 5330
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 64 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5431 и Latitude 5330 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5431
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Latitude 5330
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.2 и 1.49 кг)
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (634 и 681 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5431
vs
Latitude 5330

Корпус

Вес 1.49 кг 1.2 кг
Размеры 321.35 x 212 x 20.95 мм 305.7 x 207.5 x 16.92 мм
Площадь 681 см2 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~76.9%
Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Latitude 5431
220 нит
Latitude 5330 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 5431 +12%
1528
Latitude 5330
1368
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5431 +92%
6916
Latitude 5330
3601

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR5 LPDDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Latitude 5431
1.41 терафлопс
Latitude 5330 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 LPDDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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