Latitude 5520 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Батарея - 42 Вт*ч 63 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5520 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.59 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (100 и 42 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 2.1 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 19.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 835 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~86.2% Боковые рамки 6.2 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 500:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Latitude 5520 220 нит MacBook Pro 16 (2021) +355% 1000 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 63 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 140 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.2 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 10 L3-кэш 8 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 10 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 5520 1201 MacBook Pro 16 (2021) +42% 1701 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 5520 3597 MacBook Pro 16 (2021) +234% 12018

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 896 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Latitude 5520 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +84% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2220 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.