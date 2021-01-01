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Dell Latitude 5520 против ASUS VivoBook S15 M533

Dell Latitude 5520
VS
ASUS VivoBook S15 M533
Dell Latitude 5520
ASUS VivoBook S15 M533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5520 и ASUS VivoBook S15 M533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5520
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.59 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5520
vs
VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 1.59 кг 1.8 кг
Ширина 357.8 мм 359.8 мм
Высота 233.3 мм 233.8 мм
Толщина 19.8 мм 16.1 мм
Площадь 835 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.8%
Боковые рамки 6.2 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Latitude 5520
220 нит
VivoBook S15 M533 +82%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2220 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 896 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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