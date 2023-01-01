Dell Latitude 5520 против G15 5520 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5520
- Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.59 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (835 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14250 vs 5236 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|2.5 кг
|Размеры
|357.8 x 233.3 x 19.8 мм
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|Площадь
|835 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~69%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|800:1
|Время отклика
|25 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|13.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 / 90 / 130 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1174
G15 5520 (2022) +48%
1739
Geekbench 5 (многоядерный)
3991
G15 5520 (2022) +173%
10891
Cinebench R23 (одноядерный)
1182
G15 5520 (2022) +51%
1781
Cinebench R23 (многоядерный)
5236
G15 5520 (2022) +172%
14250
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2220 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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