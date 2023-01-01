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Dell Latitude 5520 против G15 5520 (2022)

43 из 100
Dell Latitude 5520
VS
58 из 100
Dell G15 5520 (2022)
Dell Latitude 5520
Dell G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5520 и G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5520
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.59 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (835 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14250 vs 5236 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5520
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 1.59 кг 2.5 кг
Размеры 357.8 x 233.3 x 19.8 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 835 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~69%
Боковые рамки 6.2 мм 6 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 800:1
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Latitude 5520
220 нит
G15 5520 (2022) +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5520
3991
G15 5520 (2022) +173%
10891
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 5520
5236
G15 5520 (2022) +172%
14250
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Latitude 5520
2.822 терафлопс
G15 5520 (2022) +152%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2220 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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