Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея - 42 Вт*ч 63 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5520 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 310 граммов меньше (1.59 и 1.9 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.9 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 19.8 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 835 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.3% Боковые рамки 6.2 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 5520 220 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 63 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Latitude 5520 2.822 терафлопс Inspiron 15 Plus 7501 +13% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2220 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.