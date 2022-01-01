Dell Latitude 5521 против Acer Swift X SFX16-52G
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5521
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (64 и 52 Вт*ч)
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9205 vs 8633 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|1.75 кг
|Размеры
|357.8 x 233 x 22.6 мм
|355.6 x 238.76 x 17.78 мм
|Площадь
|834 см2
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.5%
|~87.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|500:1
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1409
Swift X SFX16-52G +16%
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
6298
Swift X SFX16-52G +36%
8547
Cinebench R23 (одноядерный)
Latitude 5521 +4%
1726
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
Latitude 5521 +7%
9205
8633
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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