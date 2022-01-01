Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.59 и 1.75 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.75 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 835 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~87.4% Боковые рамки 6.3 мм 5.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит Swift X SFX16-52G +82% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 52 Вт*ч Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 100 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц Ядер 6 12 Потоков 8 16 L3-кэш 10 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 5530 1433 Swift X SFX16-52G +14% 1640 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 5530 3845 Swift X SFX16-52G +122% 8547 Cinebench R23 (одноядерный) Latitude 5530 н/д Swift X SFX16-52G 1658 Cinebench R23 (многоядерный) Latitude 5530 н/д Swift X SFX16-52G 8633

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Arc 3 A370M 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Latitude 5530 2.822 терафлопс Swift X SFX16-52G +23% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.