Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Apple M1 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг)

Комплектуется на 17.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 41 Вт*ч)

Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.4 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 835 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Latitude 5530 +9% 2.822 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.