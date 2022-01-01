Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика GeForce MX450 2GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.59 и 2.04 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5415 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 2.04 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 835 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.3% Боковые рамки 6.3 мм 6.6 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3072 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1331:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 43 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит MacBook Pro 16 (2019) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.2 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP - 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 1000 МГц Boost частота GPU - 1250 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Latitude 5530 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) +13% 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.