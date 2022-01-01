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Dell Latitude 5530 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

43 из 100
Dell Latitude 5530
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Dell Latitude 5530
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5530 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.59 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5415 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5530
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.59 кг 2.04 кг
Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 835 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.3%
Боковые рамки 6.3 мм 6.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
Latitude 5530
220 нит
MacBook Pro 16 (2019) +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В -
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 1000 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 56 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Latitude 5530
2.822 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +13%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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