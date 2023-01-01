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Dell Latitude 5530 против Apple MacBook Pro 16 (2023)

40 из 100
Dell Latitude 5530
VS
77 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Dell Latitude 5530
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Батарея
100 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5530 и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.59 и 2.15 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4792 баллов
  • Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5530
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.59 кг 2.15 кг
Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 835 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~86.2%
Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы TN LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Latitude 5530
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~13% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 500:1 504000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.5%
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 25 мс 63 мс
Максимальная яркость
Latitude 5530
220 нит
MacBook Pro 16 (2023) +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В -
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 140 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 300 / 325 / 405 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1-2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 4 12 (8P + 4E)
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 35 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 56 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
Latitude 5530
2.822 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023) +141%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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