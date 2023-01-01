Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1145G7 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.59 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.59 и 2.15 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4792 баллов

На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 4792 баллов Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI) На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 2.15 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 835 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~86.2% Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Пластик Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 Latitude 5530 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 13% more screen space Тесты экрана Контрастность 500:1 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 - 99% Время отклика 25 мс 63 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит MacBook Pro 16 (2023) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.2 В - Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства 300 / 325 / 405 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 25 Вт 35 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 56 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Latitude 5530 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +141% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.