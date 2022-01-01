Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX450 2GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 167-228% больше FPS в играх

На 151% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13603 vs 5415 баллов

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 116% более четкий дисплей – 216 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.65 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 835 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.2% Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 1700 МГц Boost частота GPU - 2000 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 56 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Latitude 5530 2.822 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +304% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.