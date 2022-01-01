Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч - 53 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.59 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 23% выше максимальная яркость экрана – 270 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.9 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм Площадь 835 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79% Боковые рамки 6.3 мм 5.4 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB - 97% Охват Adobe RGB - 62.9% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит Inspiron 15 7506 (2-in-1) +23% 270 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 53 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 294 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1650 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 896 768 Блоки текстурирования (TMUs) 56 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Latitude 5530 +11% 2.822 терафлопс Inspiron 15 7506 (2-in-1) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 81.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.