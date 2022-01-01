Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч - 64 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.59 и 2.06 кг)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 2.06 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм Площадь 835 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~82.6% Боковые рамки 6.3 мм 6.1 мм Цвета Серий Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит Inspiron 16 7620 (2-in-1) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 64 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.2 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 8 12 L3-кэш 10 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 5530 1433 Inspiron 16 7620 (2-in-1) 1438 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 5530 3845 Inspiron 16 7620 (2-in-1) +5% 4034

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Latitude 5530 +4% 2.822 терафлопс Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.