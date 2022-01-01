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Dell Latitude 5530 против Latitude 5431

45 из 100
Dell Latitude 5530
VS
45 из 100
Dell Latitude 5431
Dell Latitude 5530
Dell Latitude 5431
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 64 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Latitude 5530 и Latitude 5431 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Latitude 5431
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.49 и 1.59 кг)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (681 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Latitude 5530
vs
Latitude 5431

Корпус

Вес 1.59 кг 1.49 кг
Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 321.35 x 212 x 20.95 мм
Площадь 835 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.3%
Боковые рамки 6.3 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Latitude 5530
220 нит
Latitude 5431
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка - Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 8 16
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5530
3845
Latitude 5431 +80%
6916

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Latitude 5530 +100%
2.822 терафлопс
Latitude 5431
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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