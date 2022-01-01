Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 58 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5530 Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх Причины выбрать Dell Latitude 5431 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.49 и 1.59 кг)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (681 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.49 кг Размеры 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм 321.35 x 212 x 20.95 мм Площадь 835 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.3% Боковые рамки 6.3 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Latitude 5530 220 нит Latitude 5431 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 58 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Базовая частота 1.2 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 12 Потоков 8 16 L3-кэш 10 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Latitude 5530 1433 Latitude 5431 +7% 1528 Geekbench 5 (многоядерный) Latitude 5530 3845 Latitude 5431 +80% 6916

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Latitude 5530 +100% 2.822 терафлопс Latitude 5431 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.