Dell Latitude 5531 против Inspiron 16 Plus 7620
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Latitude 5531
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.79 и 2.05 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.05 кг
|Размеры
|357.8 x 233.3 x 22.67 мм
|356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
|Площадь
|835 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~82.6%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|49.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|25 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|501 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1652
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5531 +18%
10415
Cinebench R23 (одноядерный)
1752
1864
Cinebench R23 (многоядерный)
12430
12597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|87.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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