Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12800H - Intel Core i5 12500 Intel Core i7 12700H Графика GeForce MX550 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Latitude 5531 Легче – весит на 260 граммов меньше (1.79 и 2.05 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 899 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620 Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 2.05 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 22.67 мм 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм Площадь 835 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~82.6% Боковые рамки 6.2 мм 6 мм Цвета Серий Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 49.4 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1200 (Non–Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 25 мс 35 мс Максимальная яркость Latitude 5531 220 нит Inspiron 16 Plus 7620 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 15.2 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 501 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1500 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Latitude 5531 2.703 терафлопс Inspiron 16 Plus 7620 +127% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.